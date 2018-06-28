По информации издания, члены британского кабинета министров высказывают опасения, что на саммите Трампа удастся убедить в том, чтобы США сократили объем своих обязательств в военной области перед Европой, что ослабит оборонные возможности стран Североатлантического альянса. Газета сообщает, что чиновники также обеспокоены тем, что американский лидер по итогам переговоров может отменить или изменить запланированные военные учения альянса, что приведет к кризису в Североатлантическом альянсе.

Также члены британского правительства и эксперты высказывают обеспокоенность тем, что предстоящие саммит НАТО и встреча Путина с Трампом могут привести к тому, что США в целях экономии средств откажутся принимать ближайшей осенью участие в военных учениях НАТО в Норвегии. Кроме того, в Лондоне опасаются создания военной базы США в Польше за счет Варшавы и на основании двустороннего соглашения, а не на условиях НАТО, передает ТАСС.

Британское правительство беспокоит также то, что Трамп может признать Крым частью РФ и пересмотреть политику санкций. The Times при этом отмечает, что ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что "позиция США по вопросу санкций не изменяется". Один из правительственных источников британской газеты также не исключил, что в беседе с Путиным Трамп может поднять вопрос возвращения на родину экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Вчера помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу. В качестве вероятных мест для встречи двух лидеров называются Хельсинки и Вена. Переговоры могут состояться после визита главы Белого дома США на саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Напомним, что ранее в июне Трамп внес раскол в ряды глав "Большой семерки", предложив вернуть Россию в клуб ведущих стран мира. Его предложение поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Отношения американского лидера с руководством главного союзника США в Европе - Великобританией - сейчас довольно напряженные.