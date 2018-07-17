Сама Бутина через своего адвоката заявила, что не так давно получила степень магистра в одном из американских университетов, и ничьим агентом не является.
Как утверждает министерство юстиции США, Бутина предположительно как минимум с 2015 года по февраль 2017 года работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, который впоследствии стал одним из руководителей российского центробанка.
Имени чиновника ведомство не приводит, отмечая только, что в апреле 2018 года он попал под санкции США. В России Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации "Право на оружие".
Бутину задержали в воскресенье, слушания о ее аресте назначены на среду. По версии американского следствия, она пыталась работать в США как агент влияния России. В частности, она развивала отношения с гражданами США и организациями, имеющими влияние на американскую политику с целью продвигать интересы России.
При этом, следует из материалов дела, она не уведомила власти США о том, что лоббирует российские интересы, хотя американский закон требует, чтобы лоббисты официально регистрировались.
Адвокат Бутиной уже сделал официальное заявление по этому делу.
Заявление ее адвоката начинается со слов: "Мария Бутина не является агентом Российской Федерации". Адвокат подчеркивает, что Бутина получила степень магистра в Американском университете в Вашингтоне по специальности международные отношения, что у нее есть право на работу в США, и что она хочет заняться бизнесом.
Адвокат также подчеркивает, что Бутина уже давала показания в сенате США, и добровольно предоставила сенаторам тысячи документов. Она также предлагала встретиться с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, но те не выразили, по словам адвоката, к этому никакого интереса.
По словам адвоката Бутиной, она, судя по всему, обвиняется в том, что несколько раз встречалась или пожимала руки представителей властей США и России на мероприятиях, открытых для широкой публики. Нет никаких признаков того, продолжает адвокат, что она как-то пыталась повлиять на какие-то аспекты американской политики.
Несмотря на это она была арестована.
Мария Бутина, продолжает ее адвокат, твердо намерена защищать свои права, и верит в справедливость американской юридической системы.
О задержании объявлено в тот же день, когда Владимир Путин и Дональд Трамп провели друг с другом первые обстоятельные личные переговоры, по итогам которых выразили намерение встречаться раньше и работать над улучшением отношений между странами.
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