Глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Как следует из текста заявления, Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров без права переизбрания в течение трех лет. При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla. В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя. И, наконец, сам предприниматель и компания выплатят по 20 миллионов долларов штрафа. Официального подтверждения этого сообщения от Tesla или Маска пока не поступало.

В минувший четверг Маску были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Иск в отношении Маска подан в суд в нью-йоркском Манхэттене. В результате этого акции Tesla упали более чем на 11 процентов.

7 августа 2018 года Маск написал на своей странице в Twitter, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за ценную бумагу. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. Позднее предприниматель отказался от этих планов, объявив, что компания останется публичной. Как полагает Комиссия по ценным бумагам и биржам, у Маска не было достаточно оснований для подобных заявлений, и тем самым он ввел инвесторов в заблуждение.