В столице Польши 36-летний водитель Volkswagen пытался протаранить автомобилем ворота Президентского дворца и таким способом проникнуть на его территорию, сообщает RMF24.
Lenkijos Prezidentūra
© Augustas Didžgalvis

Управление полиции Варшавы не исключило, что человек, въехавший в ограждение Президентского дворца, находился под воздействием психотропных веществ. В данный момент Президентский дворец в Варшаве находится в безопасности, пишет "Радио Польша".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Президентский дворец в Варшаве находится в безопасности и хорошо охраняется. Это является реакцией на информацию о том, что водитель машины 22 января въехал в ограду Президентского дворца. Водитель задержан.

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Управление полиции Варшавы не исключило, что человек, въехавший в ограждение, находился под воздействием психотропных веществ.

Водитель направлялся с пл. Пилсудского против движения автотранспорта, сбил полицейского, который хотел его задержать, и врезался в ограду Президентского дворца на ул. Краковское Предместье.

Возможно, водитель ехал "вслепую". Ведется проверка.

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