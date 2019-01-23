Управление полиции Варшавы не исключило, что человек, въехавший в ограждение Президентского дворца, находился под воздействием психотропных веществ. В данный момент Президентский дворец в Варшаве находится в безопасности, пишет "Радио Польша".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Президентский дворец в Варшаве находится в безопасности и хорошо охраняется. Это является реакцией на информацию о том, что водитель машины 22 января въехал в ограду Президентского дворца. Водитель задержан.

Управление полиции Варшавы не исключило, что человек, въехавший в ограждение, находился под воздействием психотропных веществ.

Водитель направлялся с пл. Пилсудского против движения автотранспорта, сбил полицейского, который хотел его задержать, и врезался в ограду Президентского дворца на ул. Краковское Предместье.

Возможно, водитель ехал "вслепую". Ведется проверка.