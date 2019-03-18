Сотрудники антитеррористического подразделения полиции 18 марта были подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте. Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование, сообщает Deutsche Welle.
Правоохранительные органы пока не разглашают информацию о возможном преступнике. Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают "возможного террористического мотива" нападавшего.
Как передает региональная газета BN De Stem, в атаке могли участвовать несколько нападавших. По свидетельствам очевидцев, в отношении трех пострадавших были проведены реанимационные мероприятия. По предварительным данным, преступники бросили оружие в салоне трамвая.
На кадрах с места событий кадрах видно, что движение по трамвайным путям остановлено. Полицейские автомобили перегораживают проезжую часть. Блюстители порядка обратились с просьбой к автомобилистам оперативно освобождать дорогу для проезда спецтехники.
Reuters уточняет, что местные правоохранительные органы, считают, что инцидент был террористической атакой.
По информации местных СМИ, из-за происшествия премьер-министр Марк Рютте прервал консультации о формировании правительственной коалиции.
В Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае: есть пострадавшие
В нидерландском Утрехте в связи со стрельбой в трамвае...
Эфиопия заявила о сходстве двух последних катастроф Boeing 737 Max 8
Данные бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии...
В США арестован подозреваемый в убийстве главаря мафии из "семьи Гамбино"
В США правоохранительные органы задержали в...
Пьяный — главному раввину Эстонии: "Евреев в печь! Хайль Гитлер" (34)
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся...
Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа" (63)
Президент Австрии Александер ван дер Беллен...
TOP новостей
Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (4)
Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...
Больше всего мэров будет у соцдемов, крупные города возглавлят представители комитетов (14)
После м униципальных выборов в Литве больше всего...
Ландсбергис: попытки расправиться с традиционными партиями оказались безрезультатными (4)
Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис в...
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови (2)
Певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об...
Президент: письмо премьера к по поводу БелАЭС – антиконституционное действие (31)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье...