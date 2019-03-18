В нидерландском Утрехте в связи со стрельбой в трамвае по тревоге поднято антитеррористическое подразделение полиции. В правоохранительных органах сообщают о большом числе раненых и как минимум одном погибшем.
© AFP / Scanpix

Сотрудники антитеррористического подразделения полиции 18 марта были подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в Утрехте. Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование, сообщает Deutsche Welle.

Правоохранительные органы пока не разглашают информацию о возможном преступнике. Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают "возможного террористического мотива" нападавшего.

Как передает региональная газета BN De Stem, в атаке могли участвовать несколько нападавших. По свидетельствам очевидцев, в отношении трех пострадавших были проведены реанимационные мероприятия. По предварительным данным, преступники бросили оружие в салоне трамвая.

На кадрах с места событий кадрах видно, что движение по трамвайным путям остановлено. Полицейские автомобили перегораживают проезжую часть. Блюстители порядка обратились с просьбой к автомобилистам оперативно освобождать дорогу для проезда спецтехники.

Reuters уточняет, что местные правоохранительные органы, считают, что инцидент был террористической атакой.

По информации местных СМИ, из-за происшествия премьер-министр Марк Рютте прервал консультации о формировании правительственной коалиции.

Deutsche Welle
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