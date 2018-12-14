Об этом сказал протоиерей УПЦ МП Николай Данилевич, пишет информационно-просветительский отдел епархии.
"Мы, как Украинская православная церковь (МП), официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни, никаких протестов против томоса", - сказал протоиерей.
По его словам, ему известно лишь об инициативе верующих УПЦ МП, которые 14 декабря в 10:00 хотят собраться на "мирное молитвенное стояние и выразить, таким образом, свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви".
Данилевич назвал заявления СБУ о возможных провокациях, попыткой давления на УПЦ МП накануне собора.
"Могу официально заявить, что церковь не планирует каких-либо форм протеста против Объединительного собора, который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном соборе, я бы так его назвал, потому что он не объединительный - нас там не будет", - добавил он.
Отец также сказал, что стояние, которое планируют провести 14 декабря верующие УПЦ МП в центре Киева, это форма мирного собрания в православной церкви, во время которого люди будут молиться, а не устраивать провокации.
13 декабря СБУ заявила, что предупредила провокации накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве, спланированные российскими спецслужбами.
По данным СБУ, провокации должны были устроить на территории Киево-Печерской Лавры 13-14 декабря во время проведения религиозной службы.
В ведомстве считают, что причастен к организации провокаций священнослужитель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.
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