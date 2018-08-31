Пограничники в четверг не позволили заехать в Украину российскому дипломату, который является тут персоной нон грата. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
© Vaidas Mikaitis

По ее данным, мужчина планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

Во время проверки его документов пограничники установили, что это второй секретарь Генерального консульства РФ в Харькове, которому запрещен въезд до 2023 года.

"Гражданина не пропустили на территорию нашей страны и возвратили в Российскую Федерацию", - говорят в ГПСУ.

Там сообщили "Украинской правде", что речь идет о человеке по имени Дербышев М. Запрет на его въезд в Украину действует с 2018 года.

Украинская правда
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