По ее данным, мужчина планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков".

Во время проверки его документов пограничники установили, что это второй секретарь Генерального консульства РФ в Харькове, которому запрещен въезд до 2023 года.

"Гражданина не пропустили на территорию нашей страны и возвратили в Российскую Федерацию", - говорят в ГПСУ.

Там сообщили "Украинской правде", что речь идет о человеке по имени Дербышев М. Запрет на его въезд в Украину действует с 2018 года.