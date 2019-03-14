Об этом на брифинге в четверг рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов.

"Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал Слободян.

Он добавил, что журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.