Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну журналиста с гражданством РФ на выборы президента из-за посещения аннексированного Крыма.
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Об этом на брифинге в четверг рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов.

"Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал Слободян.

Он добавил, что журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Украинская правда
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