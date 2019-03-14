Об этом на брифинге в четверг рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, это гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов.
"Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал Слободян.
Он добавил, что журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
Босс мафии убит в Нью-Йорке. Впервые в этом веке (1)
Главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов...
Стрельба на кыргызско-таджикской границе: есть погибшие и раненые
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел...
В Украину не пустили канадского журналиста с паспортом РФ (2)
Государственная пограничная служба Украины не...
Россия нанесла массированный удар в сирийском Идлибе (6)
По данным сирийских правозащитников, в результате...
В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента Украины
В Шевченковском районе Киева обнаружили тело...
TOP новостей
Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (82)
Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...
Ребенка до 6 лет предлагают оставлять со старшими детьми не больше чем на 15 минут (5)
В Литве предлагают не считать не присмотром за...
Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (206)
Литве следует ответственно относиться к своим...
Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (9)
Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...
"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы (37)
Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...