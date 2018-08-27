В Украину бежал "министр культуры ДНР"

"Оказалось, что Лекстутес ... - недавно завербованный, и попросил эвакуации с территории ОРДЛО", - говорится в сюжете.

По словам Лекстутеса, после смещения с должности главаря боевиков ОРДЛО Александра Захарченко именно он должен был возглавить оккупированную часть Донецкой области.

"Сотрудник ГРУ Иваныч меня представил как будущего главу республики и что это решенный вопрос. Меня ГРУ выдвинуло, но у них была конкуренция с ФСБ", - отметил Лекстутес.

По его словам, в случае согласия возглавить оккупированные районы Донецкой области ему в ГРУ предлагали силовую поддержку.

"Вызвали помощника Ходаковского и Безлера и говорят им, что вы по факту за него отвечаете", - говорит Лекстутес.

"Когда вопрос Суркова у Путина был решен, им я стал уже неинтересен. Меня засунули в тюрьму, расстреливать выводили", - рассказал экс-"министр".