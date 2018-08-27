В Украину бежал "министр культуры ДНР"

"Оказалось, что Лекстутес ... - недавно завербованный, и попросил эвакуации с территории ОРДЛО", - говорится в сюжете.
По словам Лекстутеса, после смещения с должности главаря боевиков ОРДЛО Александра Захарченко именно он должен был возглавить оккупированную часть Донецкой области.
"Сотрудник ГРУ Иваныч меня представил как будущего главу республики и что это решенный вопрос. Меня ГРУ выдвинуло, но у них была конкуренция с ФСБ", - отметил Лекстутес.
По его словам, в случае согласия возглавить оккупированные районы Донецкой области ему в ГРУ предлагали силовую поддержку.
"Вызвали помощника Ходаковского и Безлера и говорят им, что вы по факту за него отвечаете", - говорит Лекстутес.
"Когда вопрос Суркова у Путина был решен, им я стал уже неинтересен. Меня засунули в тюрьму, расстреливать выводили", - рассказал экс-"министр".
Вступила в силу "мягкая" часть санкций США против России по "делу Скрипалей" (22)
Новые санкции против России , введенные США из-за "дела...
Стрельба во Флориде: власти говорят о трех погибших, включая злоумышленника (1)
Власти Флориды сообщили, что в результате стрельбы в...
WP: Трамп отказался публиковать официальное заявление в память о Маккейне (20)
Президент США посчитал нужным ограничиться коротким...
Президенты Сербии и Косово допустили изменение границ стран для урегулирования конфликта (2)
Президент Сербии Александар Вучич и президент Косово...
TOP новостей
Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (12)
Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...
Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (142)
"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...
Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (177)
Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...
Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (10)
27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...
Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (12)
Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...