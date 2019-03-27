Во время проверки в одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Печора". Находку отдадут на вооружение ВСУ. Об этом на заседании правительства в среду рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
© RIA / Scanpix

По его словам, СБУ совместно с военной прокуратурой во время инвентаризации нашли в одном из морских портов Украины "ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 класса "земля-воздух" в полном оснащении ".

Матиос рассказал, что суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил.

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"Указанное имущество и боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в Вооруженные силы Украины. Письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины", - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что в случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат "буквально на ближайшей неделе современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

Присутствовавший на заседании генпрокурор Юрий Луценко добавил, что таких ракет найдено 36 штук.

Позже в Facebook глава ГПУ отметил, что правительство это предложение поддержало.

"Слаженная работа СБУ и ГПУ позволила сегодня Кабинету министров Украины передать ракеты для нужд ВСУ", - написал Луценко и опубликовал видео ЗРК, взятое у россиян.

Еще летом 2018 года СБУ расследовала, как в нарушение законодательства в Египет были вывезены запчасти к зенитно-ракетных комплексов "Волга" и "Печора".

Украинская правда
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