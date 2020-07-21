В Луцке, административном центре Волынской области Украины, вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находились около 20 человек. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила местная полиция, уточнив, что преступник имеет при себе взрывчатку и оружие.

"Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - указывается в заявлении.

Как сообщили "Стране.ua" источники в полиции, преступник вооружен гранатами и автоматом. По сведениям издания, еще в одном людном месте города заложена мина. На месте происшествия была слышна стрельба, фотографиях захваченного автобуса видны разбитые стекла, окна зашторены.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в "Телеграм", что держит ситуацию под личным контролем. По его данным, о захвате в полицию сообщил сам нарушитель, позвонив по телефону. Полиция области ввела оперативный план "Заложник", а СБУ - план "Бумеранг".

По словам руководителя полиции Юрия Крошко, злоумышленник опубликовал в Twitter пост о недовольстве системой. "Сейчас мониторится эта соцсеть. Никакие требования на его аккаунте не отражены, просто общие фразы, общее недовольство какой-то системой, не указывает какой", - отметил Крошко журналистам, добавив, что правоохранители устанавливают личность мужчины. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

В пресс-службе Управления СБУ по Волынской области уточнили, что захвачен рейсовый автобус "Берестечко-Красиловка". "На контакт человек не идет, периодически делает выстрелы из огнестрельного оружия. Также по предварительной информации, в автобусе есть какое-то взрывное устройство", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ведомства.