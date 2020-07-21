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По данным полиции Волынской области, преступник, захвативший заложников, вооружен. Президент Украины Зеленский держит ситуацию под личным контролем.
Ukrainoje ginkluotas vyras užsibarikadavo autobuse su 20 keleivių
Ukrainoje ginkluotas vyras užsibarikadavo autobuse su 20 keleivių
© Reuters / Scanpix

В Луцке, административном центре Волынской области Украины, вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находились около 20 человек. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила местная полиция, уточнив, что преступник имеет при себе взрывчатку и оружие.

"Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - указывается в заявлении.

Как сообщили "Стране.ua" источники в полиции, преступник вооружен гранатами и автоматом. По сведениям издания, еще в одном людном месте города заложена мина. На месте происшествия была слышна стрельба, фотографиях захваченного автобуса видны разбитые стекла, окна зашторены.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в "Телеграм", что держит ситуацию под личным контролем. По его данным, о захвате в полицию сообщил сам нарушитель, позвонив по телефону. Полиция области ввела оперативный план "Заложник", а СБУ - план "Бумеранг".

По словам руководителя полиции Юрия Крошко, злоумышленник опубликовал в Twitter пост о недовольстве системой. "Сейчас мониторится эта соцсеть. Никакие требования на его аккаунте не отражены, просто общие фразы, общее недовольство какой-то системой, не указывает какой", - отметил Крошко журналистам, добавив, что правоохранители устанавливают личность мужчины. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

В пресс-службе Управления СБУ по Волынской области уточнили, что захвачен рейсовый автобус "Берестечко-Красиловка". "На контакт человек не идет, периодически делает выстрелы из огнестрельного оружия. Также по предварительной информации, в автобусе есть какое-то взрывное устройство", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ведомства.

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Deutsche Welle
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