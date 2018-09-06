Законопроектом предлагаются изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Строевой устав Вооруженных сил Украины относительно установления нового воинского приветствия "Слава Украине" - "Героям слава", а также порядок Ритуала поднятия Государственного флага Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается, чтобы в армии использовалось обращение не только "товарищ", но и "пан".

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак отметил, что вопрос о введении нового приветствия "обсуждался в воинских коллективах и получил безоговорочную поддержку у военнослужащих и участников АТО". Народный депутат Украины Иван Винник отметил, что нормы, определенные в законе, будут распространены и на другие воинские формирования, в том числе и на Национальную гвардию, Службу безопасности Украины.

По его словам, "Национальная полиция регулируется отдельными постановлениями правительства", поэтому ко второму чтению предлагается дать определения, которые позволят использовать там такие же приветствия. Срок подготовки законопроекта ко второму чтению сокращен до 10 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 августа на параде по случаю Дня Независимости впервые официально прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!". Степан Полторак совершал объезд войск со словами приветствия: "Слава Украине!", участники парада отвечали ему: "Героям слава!". До сих пор у военнослужащих было приветствие еще с советских времен.