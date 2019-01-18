"В течение 2018 г. в связи с несоответствием положениям закона Украины "О кинематографии" были запрещены для демонстрации 139 фильмов и сериалов", - сообщил он.

По информации зампредседателя Госкино Сергея Неретина, они руководствовались в основном перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины - так называемым "черным списком" Министерства культуры, который составляют на основании данных СБУ.

В 2018 году этот перечень несколько раз пополнялся новыми именами, в том числе и российских деятелей кино. Среди них - режиссер Никита Михалков, актеры Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие.

На запрос "Укринформа" Неретин назвал фильмы, попавшие в список запрещенных. Среди них - современные российские сериалы "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачева", "Агент особого назначения 3", "Заходи - не бойся, выходи - не плачь".

А также полнометражные ленты - "Легенда №17" о советском хоккеисте Валерии Харламове, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любовь в большом городе 2", "Европейский конвой" и другие.

Отмечается, не прошедших проверку Госкино и первый и второй сезоны украинского детективного сериала "нюхачи".

Также в "черном" списке оказалась ряд фильмов с 1990-х, в частности "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии, "Американ бой", "На Дерибасовской хорошая погода" и "Ребенок к ноябрю".

С 2014 года из-за несоответствия положениям закона "О кинематографии" Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, в основном, российского производства.