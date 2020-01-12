Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой - медработника батальона "Киев-2" и супруги Адама Осмаева, обвинявшегося в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, речь идет о "группе киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств". Аваков уточнил, что образцы ДНК одного из задержанных совпали с теми, что были обнаружены на месте убийства Окуевой 30 октября 2017 года.

В задержании принимали участие представители прокуратуры Киевской области и Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"На счету преступников - еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты", - сообщили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков.

Участвовала в боевых действиях в Донбассе

Во время Евромайдана Амина Окуева в качестве медсестры входила в состав добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Киев-2". Позже вместе с мужем она участвовала в боевых действиях в Дебальцево. Получила наградной пистолет от главы МВД Авакова.

Автомобиль, за рулем которого находился Осмаев, был 30 октября 2017 года обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха под Киевом. Два выстрела попали Окулевой в голову, после чего она скончалась. Адам Осмаев был ранен в ногу.

Две версии убийства

После преступления бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко представил две версии убийства: "действия российских спецслужб… с целью дестабилизации общественно-политической ситуации" или же "действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики" и "месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения".

Ранее на супругов уже совершалось покушение. Так, 1 июня 2017 года в Киеве во время предполагаемого интервью Осмаева и Окуевой киллер, выдававший себя за журналиста французской газеты Le Monde, выстрелил в мужчину из пистолета "Глок". Окуевой удалось воспользоваться наградным оружием и ранить киллера.

Покушение на Путина

Адам Осмаевбыл задержан в 2012 году в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире, в результате которого погиб россиянин Руслан Мадаев и был ранен казахстанец Илья Пьянзин.

Служба безопасности Украины тогда сообщила, что речь шла о предотвращении спецслужбами России и Украины плана покушения на Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра РФ.

Дело Осмаева рассматривалось Приморским районным судом Одессы. Осенью 2014 года с него были сняты обвинения в терроризме. В ноябре Осмаев был признан виновным в незаконном обращении со взрывчаткой, приговорен к двум годам девяти месяцам и 19 дням тюремного заключения и освобожден прямо в зале суда в связи с отбытием срока.

По сообщениям СМИ, в 2014 году Осмаев вступил в добровольческий чеченский батальон имени Джохара Дудаева, а в 2015 году возглавил его после гибели прежнего командира.