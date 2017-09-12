Также стражи порядка установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы Украины и 32 активных участника событий. Свыше 100 лиц допрошены как свидетели этого инцидента, нескольким народным депутатам Украины направлены сообщения о вызовах для проведения следственных действий, указывают в МВД.
Следствие квалифицирует события на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе по четырем уголовным статьям: ч. 1 ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"), ч. 2. ст. 342 ("Сопротивление представителю власти"), ч. 4 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") и ст. 293 ("Групповое нарушение общественного порядка") Криминального кодекса Украины.
Кроме того, Государственной пограничной службой составлено 15 административных протоколов по ст. 204-1 ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины") Кодекса об административных правонарушениях. Среди тех, на кого составили эти протоколы, четверо журналистов и 10 иностранных граждан, отметили в ведомстве. Никаких имен в сообщении не приводится.
По данным МВД, в результате упомянутых событий на границе 13 полицейских и девять пограничников получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Утром 12 сентября украинские пограничники и сотрудники полиции пришли в отель "Леополис" во Львове, где остановился Саакашвили после прорыва через границу, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении при пересечении им госграницы Украины в пункте пропуска "Шегини".
Сам Саакашвили заявил, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, Государственная пограничная служба должна была вручить протокол в течение трех часов после пересечения границы. "То, что сейчас они приносят (протокол), - это нарушение закона", - сказал Саакашвили.
Между тем экс-заместитель генпрокурора Украины, а ныне соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил в Facebook, что украинские власти начали проводить репрессии и массовые аресты активистов, поддерживающих экс-главу Одесской обладминистрации.
Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прибыл на Украину на автобусе с территории Польши. Польские пограничники пропустили кортеж, но со стороны украинского КПП "Шегини" был выставлен кордон из представителей нацполиции и погранслужбы Украины. В итоге Саакашвили и его соратники прорвали кордон силой.
В украинском МВД назвали произошедшее преступлением и пообещали привлечь к ответственности не только Саакашвили, но и участвовавших в этом депутатов Верховной Рады, в том числе лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, а также бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
Саакашвили в ноябре прошлого года ушел в отставку с поста одесского губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - "Движение новых сил".
26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации Порошенко пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы Украины. Саакашвили в тот момент находился за границей.
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