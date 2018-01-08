"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - приводит слова Шевченко "Интерфакс". При этом представитель МВД пообещал, что более подробную информацию ведомство обнародует позже.
При этом некоторыми подробностями дела поделился заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
"Как мне сообщили люди, осведомленные о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней", - написал Муждабаев в Facebook, уточнив, что не может поручиться за полную достоверность этой информации и не располагает другими сведениями о расследовании убийства Ноздровской.
Напомним, тело пропавшей 29 декабря правозащитницы было обнаружено утром 2 января в реке на территории Киевской области. Одежда и признаки насилия на теле отсутствовали, при этом украшения остались на месте.
В течение последних двух лет Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Правозащитница смогла добиться обвинительного приговора для убийцы сестры: его приговорили к семи годам лишения свободы.
"Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - отмечал нардеп Мустафа Найем, по словам которого во время заседания суда отец обвиняемого пообещал Ноздровской, что она "плохо кончит".
Как пишет в Facebook дочь Ноздровской, похороны убитой правозащитницы пройдут во вторник, 9 января. В комментариях к сообщению она уточнила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом.
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