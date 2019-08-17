В Украине задержали беглого наркобарона и трех силовиков

"Задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий", – говорится в сообщении СБУ.
В СБУ также сообщили, что задержали и самого наркобарона. Его поймали в одной из областей нашей страны.
В ближайшее время Сильвера планируют экстрадировать в Израиль.
15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.
Сотрудников СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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