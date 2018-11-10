Согласно документу, лишение свободы на срок до трех лет грозит в случае пересечения государственной границы Украины "с целью причинения вреда интересам государства". Такое же наказание вводится, если госграницу Украины пересекает лицо, которому запрещен въезд в страну, или представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств "государства-агрессора" каким-либо способом вне пунктов пропуска или в пункте пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а совершение таких действий с насилием или применением оружия - на срок от 5 до 8 лет.
Ранее представители юридических кругов Украины разъяснили ТАСС, что новый закон касается только представителей силовых структур России и российских граждан из так называемых черных списков, которым въезд на территорию страны уже запрещен. Во втором чтении из законопроекта было исключено первоначальное положение об уголовной ответственности для всех без исключения граждан РФ.
Таким образом, закон предусматривает тюремный срок только для определенной категории лиц и только в случае незаконного пересечения ими украинской границы. В Госпогранслужбе Украины напомнили, что остается административная ответственность за незаконное пересечение госграницы обычными гражданами, передает "Интерфакс-Украина".
В частности, законодательство предусматривает штрафы и административный арест до 15 суток. Таким образом, граждане РФ, за исключением сотрудников силовых структур и тех, кому уже запрещен въезд, могут въезжать на территорию Украины, оформив требуемые законом документы, а в случае нарушений будут нести только административную ответственность.
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