Национальная полиция Украина зарегистрировала 262 заявления о связанных с избирательным процессом нарушениях в "день тишины". Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Twitter.
Ukrainos prezidento rinkimai
© AP / Scanpix

"По состоянию на 21.00 в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что возбудили одно уголовное производство в связи с поданными заявлениями.

Статьи по теме:
Украина выбирает президента во втором туре  (130)
Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз  (13)

Как сообщал УНИАН, в Украине 20 апреля был "день тишины" перед днем повторного голосования на выборах президента страны в воскресенье, 21 апреля.

Согласно закону Украины о выборах президента, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение предвыборных листовок, расклейка предвыборных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы.

Голосование во втором туре выборов начнется в 08.00 по киевскому времени, а завершится вечером в 20.00.

УНИАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре" (156)

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись...

В мире

Генерал ВСУ: Украина должна будет взять под контроль часть России после ее распада (25)

Когда Китай начнет захватывать российскую Сибирь...

В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 262 заявления о нарушениях

Национальная полиция Украина зарегистрировала 262...

ФОТО: в Шри-Ланке в результате взрывов в церквях и отелях погибли не менее 100 человек

Взрывы прогремели в то время, когда верующие собрались...

Украина выбирает президента во втором туре (130)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Суд в США приговорил мужчину к пожизненному заключению за издевательства над детьми (4)

57-летний Дэвид и 50-летняя Луиза Терпин приговорены в...

TOP новостей

Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (4)

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...

Украина выбирает президента во втором туре (130)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)

После затянувшегося засушливого периода в первый день...

Изменится порядок полётов на воздушных шарах над Вильнюсом

В Вильнюсе , ввиду того, что увеличилось количество...

Эмигранты рассказали, что в Литве плохо, и почему они уехали (317)

Люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим...