С 25 ноября 2018 года по 2 января текущего года в Украине по новым правилам было растаможено 16,5 тысяч авто с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Protesto akcija Kijeve dėl muito automobiliams
© DELFI / Domantas Pipas

Как отмечается, указанные авто были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто - почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.

"За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8,5 тысяч за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов", - говорится в сообщении.

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Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в Киеве - 3,037 тысяч авто, Волынской - 2,642 тысяч авто, Черновицкой - 2,058 тысяч авто и Закарпатской областях - 1,137 тысяч авто.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Между тем, в государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.

Украинская правда
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