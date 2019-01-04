Как отмечается, указанные авто были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто - почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.

"За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8,5 тысяч за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов", - говорится в сообщении.

Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в Киеве - 3,037 тысяч авто, Волынской - 2,642 тысяч авто, Черновицкой - 2,058 тысяч авто и Закарпатской областях - 1,137 тысяч авто.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Между тем, в государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.