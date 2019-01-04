Как отмечается, указанные авто были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
Из общего количества оформленных авто - почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.
"За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8,5 тысяч за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов", - говорится в сообщении.
Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в Киеве - 3,037 тысяч авто, Волынской - 2,642 тысяч авто, Черновицкой - 2,058 тысяч авто и Закарпатской областях - 1,137 тысяч авто.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.
Между тем, в государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.
Минобороны Украины: Россия готовится обвинить Украину в организации терактов (21)
Россия планирует сфабриковать очередные...
В Украине уже растаможили более 16 тысяч "евроблях" (1)
С 25 ноября 2018 года по 2 января текущего года в Украине...
Стала известна программа получения томоса для автокефалии украинской церкви (8)
Официальная делегация Украины во главе с президентом...
В Крыму 10 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды (4)
В пятницу интенсивное выпадение осадков в Крыму при...
"Дело Хашогги": саудовские прокуроры просят для подозреваемых смертной казни
Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни...
TOP новостей
Зимние праздники в Литве закончились – ждет "черный" январь (151)
Рождественские подарки, щедро накрытые столы,...
Расследование DELFI. Решение власти, о котором не сообщили (11)
Выяснилось, почему бастовавшие в течение 6 недель...
Ситуация на дорогах в выходные будет сложной: если есть возможность, лучше оставаться дома (2)
Снег охватил всю территорию Литвы, что значительно...
Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране - молчит по секрету (15)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил из...
Близкие скончавшегося на территории больницы мужчины просят о помощи (40)
Близкие скончавшегося после осмотра в Каунасской...