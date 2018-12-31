В понедельник, 31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента Украины. Избирательная кампания президентских выборов 2019 года продлится 90 дней.
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Ранее ЦИК утвердила календарный план для первого тура выборов. Выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации будет проводиться до 3 февраля 2019 года включительно.

В течение пяти дней будет проходить регистрация кандидатов - до 8 февраля включительно. После этого ЦИК объявит окончательный официальный список претендентов на пост главы государства. Центризбирком утвердит избирательные бюллетени 8 марта.

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Зарегистрированные кандидаты смогут начать предвыборную агитацию со следующего дня после регистрации и до полуночи 29 марта 2019 года. Кандидатом в президенты может быть гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий на территории Украины в течение последних 10 лет до даты выборов.

Кандидата может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за предыдущий год, которую проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и опубликует результаты проверки.

Кандидат также должен будет внести залог в размере 2,5 миллионов гривень, которые будут возвращены либо в случае победы на выборах в первом туре, либо в случае выхода во второй тур.

Менее удачливым участникам избирательной гонки деньги не вернут, они будут зачислены в государственный бюджет Украины. Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись с заявлением в ЦИК, то есть - до 7 марта включительно. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов президента Украины, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

УНИАН
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