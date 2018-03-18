Здание посольства России в Киеве оцепила охрана, которая не пропускает желающих проголосовать на выборах российского президента, передает корреспондент DW в воскресенье, 18 марта. На сайте учреждения также сообщается, что российских граждан в него сегодня не допускают. В посольство могут попасть только его сотрудники, в том числе члены избирательной комиссии.
Ночью силы полиции и Национальной гвардии Украины оцепили здание посольства, были смонтированы металлические ограждения. Движение пешеходов и транспорта заблокировано, подъезды перекрыты автобусами и грузовиками, окрестные кварталы патрулируют усиленные наряды полиции, сообщает ведомство. Между тем в 08.00 по местному времени был открыт избирательный участок, на котором голосуют сотрудники посольства
Одесса, Львов, Харьков
Полиция не пускает россиян также в консульства РФ в Одессе и Львове. Перед посольством и генконсульствами России установлены, кроме того, пикеты сторонников националистских организаций, которые намерены воспрепятствовать голосованию, организованному в дипредставительстве.
В Харькове охрану российского консульства, по данным УНИАН, обеспечивают около 300 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции. В Национальной полиции Харьковской области агентству сообщили, что усиленные меры безопасности связаны с открытием в генконсульстве избирательного участка. Полицейские проверяют у прохожих документы и спрашивают о цели визита в консульство.
Москва пожалуется ОБСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил агентству "Интерфакс", что Москва обратится в ОБСЕ в связи с недопуском россиян на избирательные участки в Украине. По его словам, около 70 тысяч граждан РФ "имеют право беспрепятственного доступа" во все консульские и дипломатические учреждения РФ на украинской территории.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы пока официально не отреагировали на обращение в связи с воспрепятствованием проведению выборов президента в Украине.
Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.
ABC: Скрипаля отравили через вентиляцию его BMW (3)
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия...
Джонсон: "У нас есть свидетельства накопления Россией запасов "Новичка" (2)
В понедельник в Лондон прибудет группа международных...
Норвегия объявила о непризнании выборов в Крыму (4)
МИД Норвегии сообщил, что страна не признает результаты...
Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию (7)
Специалисты Организации по запрещению химического...
Британский парламент предлагает перенести "Брекзит" (2)
Если Лондону и Брюсселю не удастся договориться по...
TOP новостей
На покупку жилья семьям обещают до 26 000 евро – кто их получит? (23)
Если вы планируете покупать квартиру или строить дом,...
В России проходят выборы президента: явка превысила 50% (453)
Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...
Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей (3)
Мы участвуем, но побеждать не собираемся. Такое мнение...
На взморье вернулось наводнение: уровень воды на дороге Шилуте-Русне около 1 м
18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80...
Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт (43)
Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас...