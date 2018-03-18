Здание посольства России в Киеве оцепила охрана, которая не пропускает желающих проголосовать на выборах российского президента, передает корреспондент DW в воскресенье, 18 марта. На сайте учреждения также сообщается, что российских граждан в него сегодня не допускают. В посольство могут попасть только его сотрудники, в том числе члены избирательной комиссии.
Ночью силы полиции и Национальной гвардии Украины оцепили здание посольства, были смонтированы металлические ограждения. Движение пешеходов и транспорта заблокировано, подъезды перекрыты автобусами и грузовиками, окрестные кварталы патрулируют усиленные наряды полиции, сообщает ведомство. Между тем в 08.00 по местному времени был открыт избирательный участок, на котором голосуют сотрудники посольства
Одесса, Львов, Харьков
Полиция не пускает россиян также в консульства РФ в Одессе и Львове. Перед посольством и генконсульствами России установлены, кроме того, пикеты сторонников националистских организаций, которые намерены воспрепятствовать голосованию, организованному в дипредставительстве.
В Харькове охрану российского консульства, по данным УНИАН, обеспечивают около 300 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции. В Национальной полиции Харьковской области агентству сообщили, что усиленные меры безопасности связаны с открытием в генконсульстве избирательного участка. Полицейские проверяют у прохожих документы и спрашивают о цели визита в консульство.
Москва пожалуется ОБСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил агентству "Интерфакс", что Москва обратится в ОБСЕ в связи с недопуском россиян на избирательные участки в Украине. По его словам, около 70 тысяч граждан РФ "имеют право беспрепятственного доступа" во все консульские и дипломатические учреждения РФ на украинской территории.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы пока официально не отреагировали на обращение в связи с воспрепятствованием проведению выборов президента в Украине.
Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.
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