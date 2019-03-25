По данным Минздрава Украины, с начала года корью заболели почти 33 тысячи украинцев, 14 из них умерли.
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В течение недели от осложнений кори в Украине умерли четыре человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Так, в течение 12-й недели текущего года корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей.

При этом отмечается, что после нескольких недель падения уровень заболеваемости снова начал расти. Согласно оперативным данным, больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных: 95 взрослых и 112 детей), Львовской (186: 56 взрослых и 130 детей), Киевской (177: 99 взрослых и 78 детей), Ривненской (157: 39 взрослых и 118 детей), а также в Киеве (203: 110 взрослых и 93 ребенка).

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Всего с 28 декабря 2018 по 12 марта текущего года корью заболели 32 939 человека - 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

В Минздраве Украины напоминают, что вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска - военные, участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

УНИАН
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