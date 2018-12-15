В результате крушения истребителя СУ-27 погиб пилот, заявил Генштаб Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.
Rusijos naikintuvas Su-27
© Facebook

В Житомирской области Украины разбился истребитель СУ-27. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВС) сообщил в субботу, 15 декабря, на своей странице в соцсети Facebook. В результате крушения погиб пилот.

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени (16.00 мск), при заходе на посадку "в ходе выполнения плановых полетов", говорится в сообщении. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, отмечают представители Генштаба ВС Украины.

В октябре 2018 года в результате крушения Су-27 в Винницкой области погибли два пилота - военнослужащие США и Украины. Учебно-боевой полет осуществлялся в рамках авиационных учений "Чистое небо - 2018".

Deutsche Welle
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