У посольства России в Киеве 24 марта состоялся митинг с требованием освободить 20-летнего украинца Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии, обвинив в пособничестве терроризму. Также участник акции требовали освободить других украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, или находятся в плену у сепаратистов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Украинский политзаключённый Павел Гриб
© Stop kadras

Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве, участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Из посольства к митингующим никто не вышел.

Такие же акция протеста прошли в Одессе, Харькове и Львове: там также находятся консульства России:


Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил 20-летнего студента Гриба к шести годам колонии общего режима. Гриба обвинили в подстрекательстве к совершению теракта в Сочи. По версии следствия, в переписке со своей девушкой-россиянкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России.

После этого разговора девушка предложила Павлу встретиться в белорусском Гомеле, куда он приехал из Киева. Там украинец был похищен российскими спецслужбами: его родные несколько дней не могли его найти.

После оглашения приговора Павел Гриб объявил голодовку. Его адвокат Марина Дубровина заявила, что ее подзащитный не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Его отец также заявил о плохом состоянии здоровья сына, у которого с детства инвалидность, и предупредил, что 6 лет в условиях российской тюрьмы для него являются "смертельным приговором":

Официальные представители ЕС и США потребовали от России немедленно освободить Гриба и предоставить ему доступ к медицинской помощи, но эти призывы остались без внимания. МИД Украины назвал приговор "неправомерным", а обвинения, которые предъявлены Павлу - "сфабрикованными".

"Этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека. Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", - сказано в заявлении МИД Украины.

"Настоящее время"
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