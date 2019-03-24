Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве, участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Из посольства к митингующим никто не вышел.

Такие же акция протеста прошли в Одессе, Харькове и Львове: там также находятся консульства России:



Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил 20-летнего студента Гриба к шести годам колонии общего режима. Гриба обвинили в подстрекательстве к совершению теракта в Сочи. По версии следствия, в переписке со своей девушкой-россиянкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России.

После этого разговора девушка предложила Павлу встретиться в белорусском Гомеле, куда он приехал из Киева. Там украинец был похищен российскими спецслужбами: его родные несколько дней не могли его найти.

После оглашения приговора Павел Гриб объявил голодовку. Его адвокат Марина Дубровина заявила, что ее подзащитный не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Его отец также заявил о плохом состоянии здоровья сына, у которого с детства инвалидность, и предупредил, что 6 лет в условиях российской тюрьмы для него являются "смертельным приговором":

Официальные представители ЕС и США потребовали от России немедленно освободить Гриба и предоставить ему доступ к медицинской помощи, но эти призывы остались без внимания. МИД Украины назвал приговор "неправомерным", а обвинения, которые предъявлены Павлу - "сфабрикованными".

"Этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека. Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", - сказано в заявлении МИД Украины.