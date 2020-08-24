В Украине в понедельник, 24 августа, проходят торжества, посвященные 29-й годовщине независимости страны. В этом году праздничные мероприятия ограничены введением карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Затем на Софийской площади он выступил с речью перед подразделениями Вооруженных сил и ветеранами. Президент пообещал провести большой военный парад, но только тогда, когда закончится конфликт в Донбассе. "Танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет", - указал он.
Глава государства выразил уверенность, что Крым, Луганск и Донецк вернутся "за семейный стол". Они вернутся в страну, в которую люди действительно захотят возвращаться, отметил Зеленский, в страну, где те, кто "без боя подарил часть украинской территории", будут давать показания, а не рассказывать о патриотизме.
В этот же день в Киеве проходит Марш защитников Украины. В нем принимают участие десятки тысяч человек - ветераны АТО, представители волонтерских организаций, бойцы вооруженных сил. Участники марша скандируют "Украина - прежде всего", "Слава нации - смерть врагам", сообщает агентство "Українськi Новини".
В Украине 24 августа находится с визитом министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва вскоре может перешагнуть опасную черту: придется изолироваться в Латвии и Эстонии (3)
В Литве в последнее время новые случаи коронавируса...
Провокации Лукашенко на границе с Литвой: чем может завершиться эта опасная игра (121)
Литва и Польша , другие страны вмешиваются в наши...
Заместитель госсекретаря США в Вильнюсе встретился с Тихановской: США вмешиваться не будут (3)
Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в...
Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы отменена изоляция (15)
Для приезжающих из Беларуси жителей Литвы больше не...
Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (104)
Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...