Напомним, такая версия появилась сразу же после сообщений о взрыве и гибели главы ДНР.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook написал, что "это может инсценировка убийства, преследующая определенные цели".

Правда уже через несколько часов Геращенко от этой теории отказался, написав, что "можно уже уверенно говорить, что одна из марионеток Кремля, главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко последовал дорогой в ад, вслед за Гиви и Моторолой".

Однако версия инсценировки уже разошлась. В тот же день ею поделился с МК украинский политолог Алексей Якубов.

"В пользу этой версии свидетельствуют сообщения, которые стали поступать в течение часа о том, что якобы убийцы Захарченко уже задержаны. Все очень быстро, четко, как будто спланировано", - заявил Якубов, отметив, что "Захарченко - это фигура, которую любили демонизировать" и с его "смертью" на арену должны выйти новые люди, с которыми Киев заставят договариваться и приходить к определенным решениям.

Затем, когда выяснилось, что смертельно раненый во время взрыва в донецком кафе, а потом якобы скончавшийся "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") оказался жив и пришел на церемонию прощания с Захарченко, версия "инсценировки" укрепилась.

A. Zacharčenko laidotuvės © Sputnik / Scanpix

В украинских СМИ эта "теория заговора" стала разрастаться: журналисты начали проводить опросы, которые показали, что минимум треть респондентов считают, что Захарченко жив; стали приглашать экспертов и политологов, которые объясняли, зачем была нужна инсценировка - к примеру, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин заявил изданию "Факты", что на инсценировку "намекают условия ликвидации и тот факт, что тело главаря боевиков никто так и не видел".

Затем о возможно версии постановки гибели Захарченко, но ее маловероятности, объявил депутат Верховной Рады, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Было подозрение вероятности инсценировки, Захарчено мог всплыть на даче, рядом с Януковчием", - сказал депутат сайту "Народная правда" и тут же подчеркнул, что такие подозрения отпали после реакции Кремля и президента РФ Владимира Путина. "Вариант инсценировки исключила жесткая реакция Кремля, включая заявление Путина", - считает политик. Нардеп полагает, что в случае инсценировки Путин просто бы промолчал, так что гибель Захарченко можно считать подтвержденным фактом.

Но новые данные отчета ОБСЕ вновь заставили украинцев сомневаться в смерти Захарченко. Как пишет сегодня та же "Народная правда", информация наблюдателей мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе косвенно подтверждает версию "спецоперации ДНР" по инсценировке смерти Захарченко.