Строительство Россией газопровода Северный поток-2 может привести к увеличению военного присутствия РФ на Балтийском море. Об этом сказала заместитель главы МИД Лана Зеркаль в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".
Nord stream
© RIA / Scanpix

"Мы видели, как РФ увеличила свое военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты строительства Керченского моста. Так же возможно увеличение военного присутствия РФ в Балтийском море, что станет угрозой для Европы", - пояснила она.

"Как можно считали РФ надежным партнером, если она не уважает правила и не выполняет договоренности", - добавила она.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время выступления в этой же дискуссии отметил, что оценивает потери Украины от строительства Северного потока-2 на уровне 3% ВВП страны.

"Газопровод невыгоден в том числе и немецкому бизнесу, поскольку ставит под угрозу весь Третий энергопакет. Однако, если Германия запретит его строительство, Путин будет очень недоволен, а его в Германии до сих пор боятся", - добавил Коболев.

Украинская правда
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