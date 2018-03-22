За разрешение привлечь Савченко к уголовной ответственности проголосовали 291 депутатов (при 226 минимально необходимых голосах), за согласие парламента на ее задержание - 277, за арест - 268 депутатов соответственно.

В момент голосования Савченко находилась в зале заседания. Затем она покинула помещение парламента и вышла на площадь, где собрались ее сторонники, противники и журналисты.

Также возле здания были правоохранители, но Савченко никто из них задерживать не стал.

Кроме того, Савченко пообщалась с матерью и сестрой Верой, пришедшими поддержать ее к зданию ВР. Нардеп сказала матери "отпразднуете твой день рождения без меня". После этого она попросила мать и сестру уехать домой. "Не волнуйтесь, пейте чай и уезжайте домой", - приводит ее слова сайт Харькова.

Через несколько минут после выхода Савченко из здания Рады к ней все-таки подошел следователь СБУ и вручил подозрение о преступлении. После этого депутату предложили пройти или проехать в здание СБУ. Савченко предпочла пройтись пешком.

Прямую трансляцию происходящего возле Рады ведет телеканал "Прямой". По его данным, правоохранители сопроводили Савченко в следственный изолятор СБУ.

Раде показали видеоподтверждение вины Савченко

Ранее 22 марта в ходе заседания ВР Генеральная прокуратура продемонстрировала 20-минутное видео, в котором представила аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На кадрах зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с Донбасса и возможностей смены власти на Украине, передает украинское агентство УНИАН.

В частности, из видеозаписи следует, что Савченко 1 декабря 2017 года на территории воинской части в Хмельницком говорила о том, что не стоит надеяться на то, что Петр Порошенко проиграет президентские выборы, поскольку во втором туре у него будут слабые соперники, и предлагала уничтожить президента Украины и других высокопоставленных лиц физически в зале парламента.

"Юлька (Юлия Тимошенко) не устраивает ни Россию, ни Америку. Она ему (Порошенко) будет не конкурент. Он будет выводить во второй тур слабых игроков - Ляшко, Бойко. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день. Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше их дома. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться. Далее ваша задача - держать периметр", - сказала Савченко.

Также на видео слышно, что она говорит, что если не удастся уничтожить руководство государства в здании ВРУ, сделать это в их домах. Затем разговор заходит о способе убийства конкретно Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова, когда они будут вместе в ВР. "Это один день в году, когда президент читает свой доклад", - уточняет Савченко на видео.

УНИАН отмечает, что видео прокуратуры смогли показать не сразу - при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы. В ходе возникшей заминки Савченко крикнула "Ба-бах!". После этого в зале раздался смех, сообщал телеканал ТСН.

Савченко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1. ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.3 ст.258 (Террористический акт), ч.1 ст.253-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. 22 марта в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.

Помимо Саченко, обвинения в подготовке теракта вменяются главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Он был задержан правоохранителями с арсеналом оружия 8 марта на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. По версии следствия, Рубан вез оружие с Донбасса на подконтрольную часть Украины.