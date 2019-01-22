22 января 1919 г. был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.
© AFP/Scanpix

Официальным праздником День Соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День Свободы 22 ноября и День Соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января.

Через три года в ноябре 2014 г. действующий глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня Соборности.

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В День Соборности главной традицией является построение "живой цепи". Самую первую "цепь" украинцы создали 21 января 1990 года. Тогда "живая цепь", в которой приняли участие 450 тыс. человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.

Сегодня традиционно на мосту им. Патона в столице пройдет акция "Живая цепь соборности". После объединения участники акции, которые будут двигаться навстречу друг другу с левого и правого берегов Днепра, вместе исполнят Государственный Гимн Украины, а также почтят память Героя Украины, Сергея Нигояна, которого убили 22 января 2014 года, и всех борцов, отдавших свою жизнь за Украинское Государство, и зажгут свечи.

Кроме того, в столице при участии руководства государства пройдет церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, а также на Софийской площади состоится праздничное мероприятие к 100-летию провозглашения Акта Воссединения.

УНИАН
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