Министерство культуры Украины создало комиссию для оценки имущества Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Информационно-просветительский отдел УПЦ МП - структура Московского патриархата - уже получил копию соответствующего документа, сообщает в воскресенье, 23 сентября, агентство РИА "Новости".

"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", - заявили в этой связи в информационно-просветительском отделе. Представители УПЦ МП отметили, что подобные действия позволяют "усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих".

Три православные церкви

В Украине в настоящее время существуют три православные церкви - УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием, которая признана в православном мире, УПЦ Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, которую в Москве называют раскольнической, и Украинская автокефальная церковь, созданная в 1917 году, ее главой является митрополит Макарий.

7 августа Константинопольский патриархат назначил своих представителей-епископов в Киев для подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. После этого РПЦ заявила, что прерывает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.

Филарет в недавнем интервью выразил мнение, что УПЦ Киевского патриархата получит автокефалию на синоде Константинопольской церкви 9-11 октября. Он предрек, что после этого Украинская православная церковь станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат.