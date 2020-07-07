В Украине объявили, что угроз вторжения со стороны России нет

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", - рассказал Наев.

По его словам, ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении, передает УНИАН. Но на данный момент "российских угроз" нет ни со стороны Крыма, ни со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Наев также заявил, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, заявивший накануне о возможном военном вторжении России из Крыма, "преувеличил и не имеет полной информации".

Контр-адмирал Неижпапа ранее сообщил, что Украина готовится "к полномасштабной военной конфронтации" со стороны российской армии, которая может захватить из оккупированного Крыма Херсонскую область. Командующий ВМС объявил, что в этом случае Украина начнет полномасштабные боевые действия, и пригрозил ракетным комплексом "Нептун", способным достать до Севастополя.

В Кремле слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией назвали глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного бредом.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил, что у Украины нет потенциала для войны с Россией, а в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника. "Львовская база и другие будут полностью уничтожены", - считает Кнутов.

Что касается украинских крылатых ракет противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", о возможности нанесения ударов которыми по объектам инфраструктуры крымского региона заявлял командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, то они легко сбиваемы. Как заявил ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев, украинская сторона сильно преувеличивает достоинства этой ракеты.

"Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет", - сказал Горбачев в интервью РИА "Новости".

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска - до 280 километров, скорость - около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн - от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.