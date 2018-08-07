В администрации подчеркнули, что ни копейки из государственного бюджета Порошенко на поездку не потратил, а все расходы оплатил со своего собственного счета.
Там опровергли данные о том, что украинский президент ездил отдыхать в Испанию, но при этом не уточнили, в какую именно страну отправлялся Порошенко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что по неизвестной причине украинский президент отсутствовал на рабочем месте с 30 июля. Последний раз на публике его видели 29 июля, на мероприятиях, посвященных годовщине крещения Киевской Руси.
Накануне это же издание сообщило, что Порошенко видели в киевском ресторане. При этом двери зала, в котором украинский президент ужинал, были открыты. По словам политтехнолога Ярослава Макитры, это говорило о том, что Порошенко не скрывал своего местонахождения.
В феврале этого года украинский президент рассказал, что ездил в отпуск на Мальдивские острова, оплатив все счета самостоятельно. При этом Порошенко опроверг информацию о том, что находился в этой стране под чужой фамилией.
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