В Украине обнародованы списки кандидатов от партий Зеленского и Порошенко

В Украине в воскресенье прошли предвыборные съезды партий нынешнего и прежнего президентов страны, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На съездах были представлены списки кандидатов в депутаты Верховной Рады, которые должны пройти 21 июля.
Volodymyras Zelenskis
© Itar-Tass / Scanpix

Список партии Зеленского "Слуга народа" возглавил глава этой партии, один из руководителей предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. В первую десятку вошел и генеральный директор телеканала "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского Александр Ткаченко. В списке также бывшие сотрудники штаба Зеленского, гражданские активисты и эксперты.

Выступая на съезде "Слуги народа", Зеленский сказал, что на выборах в Раду необходимо "отправить в нокаут" старую систему власти.

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Список партии Петра Порошенко возглавил сам бывший президент. На втором месте спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который сейчас представляет в Раде другую партию – "Народный фронт" (сама она не выставляет списка). В первой десятке двое представителей крымскотатарского народа – Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Ранее свои списки представили партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и пророссийская "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко. Съезд партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" пройдет в понедельник. Пока также неясно, с кем пойдет на выборы партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" – накануне политик заявил, что она сформирует свой список, но сегодня не исключил объединения с партией Анатолия Гриценко.

Опросы общественного мнения показывают, что "Слуга народа" Зеленского лидирует с большим отрывом. В Верховную Раду также, как ожидается, пройдут "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а возможно и еще несколько сил, включая "Голос".

Указ Зеленского о назначении досрочных выборов оспорен в Конституционном суде, который на следующей неделе начнет рассматривать жалобу.

"Настоящее время"
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