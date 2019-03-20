В Украине 263,648 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией находятся с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита. Об этом сообщила Государственная фискальная служба, передает "Интерфакс-Украина".
Protesto akcija Kijeve dėl muito automobiliams
© DELFI / Domantas Pipas

При этом украинцы после завершения действия сниженных ставок оформили 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го, свидетельствуют данные ГФС по состоянию на 15 марта.

Владельцы этих транспортных средств уплатили 17 млн грн налогов и сборов, уточнили в ведомстве.

В целом с 22 февраля по 14 марта включительно оформлено 5,4 тыс. автомобилей, их собственники перечислили в бюджет 429 млн грн, указала ГФС.

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Как отметили в ГФС, среди оформленных во время действия льготного периода авто на еврономерах большинство было старше 2010 года – 188 тыс. транспортных средств из 218 тыс. автомобилей.

Льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

Украинская правда
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