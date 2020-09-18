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В маневрах Rapid Trident-2020 во Львовской области будут участвовать до 4000 военнослужащих. Тем временем Россия и Беларусь тоже проводят учения.
В Украине начались совместные с НАТО учения
© AFP / Scanpix

В Украине в пятницу, 18 сентября, начались совместные учения с НАТО. В маневрах под названием Rapid Trident-2020 на полигоне под Яворовом во Львовской области примут участие около 4000 военных, а также тяжелая военная техника и авиация, учения завершатся 25 сентября.

Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим курсом страны, и добавил, что учения необходимы в том числе для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.

Совместные с НАТО украинские учения проходят одновременно с маневрами России и Беларуси "Славянское братство", в которых участвуют около 800 человек, они также продлятся до 25 сентября. На этой неделе Александр Лукашенко анонсировал второй этап учений.

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Deutsche Welle
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