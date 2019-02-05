Дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
"Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", – написала Сарган.
Она добавила, что "план" Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".
В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к "автономному региону" могут способствовать подрывной деятельности РФ.
При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).
"В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", – объяснила пресс-секретарь генпрокурора.
Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности по подследственности.
Генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что, несмотря на общественное недовольство, Медведчука сложно привлечь к ответственности, потому что тот не нарушает закон.
На первом съезде "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
В конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
Ранее кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины.
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