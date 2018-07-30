Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который двигался вглубь Украины после незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска.
В Украине на границе с РФ поймали россиянина
© Facebook

Об этом сообщает в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

По его данным, это произошло 29 июля ночью.

"Пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса было обнаружено неизвестное лицо, которое двигалось от линии государственной границы вглубь Украины. Выдвинувшись на перехват, охранники государственных рубежей задержали 35-летнего гражданина России", - рассказывают пограничники.

По их словам, сейчас иностранец задержан для составления документов об административном правонарушении. Нарушителя ждет суд.

Украинская правда
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