В Украине молодым родителям начнут возмещать расходы на няню

В течение года он будет меняться. С 1 января 2019 года прожиточный минимум составит 1626 грн, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1779 грн.
Право на такую помощь будут иметь не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Помощь не смогут получить родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные родители, которые получают другие виды социальной помощи.
Также с 1 января 2019 года молодые родители за государственный счет смогут пройти медицинское обследование на TORCH-инфекцию.
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