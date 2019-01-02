В Украине молодым родителям начнут возмещать расходы на няню

С 1 января 2019 года в Украине начала действовать новая социальная программа "Муниципальная няня". Правительство будет возмещать родителям услуги по уходу за ребенком до трех лет. Размер возмещения - прожиточный минимум на детей возрастом до шести лет.
© Vida Press

В течение года он будет меняться. С 1 января 2019 года прожиточный минимум составит 1626 грн, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1779 грн.

Право на такую ​​помощь будут иметь не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Помощь не смогут получить родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные родители, которые получают другие виды социальной помощи.

Также с 1 января 2019 года молодые родители за государственный счет смогут пройти медицинское обследование на TORCH-инфекцию.

Украинская правда
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