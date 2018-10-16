Погибли военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, другой – военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.

Aвария произошла во время международных учений “Чистое небо – 2018”.

Авиационные учения "Чистое небо - 2018" проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. Как сообщает УНИАН, в маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

В маневрах принимают участие американские истребители F-15 и транспортные самолеты С-130. Взаимодействие американских и украинских сил происходит в рамках программы партнерства командования вооруженных сил США на европейском континенте, отмечает УНИАН.