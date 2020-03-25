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Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Кожара возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины при президенте Викторе Януковиче.
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
© Reuters/Scanpix

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. "Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.

По словам Геращенко, труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома. "Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - указал Геращенко.

Леонид Кожара занимал пост главы МИД Украины в 2012 - 2014 годах при президенте Викторе Януковиче. Кожара возглавлял ведомство в то время, когда руководство Украины во главе с Януковичем приняло решение не подписывать договор о партнерстве с Евросоюзом. Это решение вызвало многомесячные массовые протесты в Украине, приведшие, в конечном итоге, к свержению Виктора Януковича.

Deutsche Welle
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