Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. "Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.
По словам Геращенко, труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома. "Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - указал Геращенко.
Леонид Кожара занимал пост главы МИД Украины в 2012 - 2014 годах при президенте Викторе Януковиче. Кожара возглавлял ведомство в то время, когда руководство Украины во главе с Януковичем приняло решение не подписывать договор о партнерстве с Евросоюзом. Это решение вызвало многомесячные массовые протесты в Украине, приведшие, в конечном итоге, к свержению Виктора Януковича.
TOP новостей
В Литве зарегистрировали еще 19 случаев коронавируса всего 274
Минздрав Литвы сообщает, что 25 марта в Литве...
Карантин в Литве продлён до 13 апреля (70)
Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в...
В общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек (3)
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила,...
В Литве зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса (65)
В Паневежской Республиканской больнице скончался...
Изолированные жители Литвы возмущены: еду принесли как собаке – два яблока и воду (16)
Принудительная изоляция вернувшихся в Литву из-за...