Об этом на брифинге в Киеве в воскресенье, 22 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями Covid-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он.
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