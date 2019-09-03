У киевлянки Лидии Матвийчук-Белоусовой трое детей. Она уже 12 лет отказывается от их вакцинации и официально у главврача поликлиники подписывает документ, который позволяет им посещать школу.

Женщина уверена, что риски осложнений при вакцинации велики. "У нас очень много родственников, знакомых, просто друзей, у которых все плачевно закончилось. Понятно, что ребенок изначально не был совершенно здоровым. Но как минимум до двух-трех лет надо понять, насколько здоров ребенок, и вводить какие-то химические препараты, вещества. Категорически это не мое, я не для того их рожала", – говорит Лидия Матвийчук-Белоусова.

В этом учебном году дети Лидии не смогут пойти в школу: с 1 сентября учеников без обязательных прививок не будут пускать в учебные заведения.

Что делать с теми, кому противопоказана вакцинация, решать будут непосредственно в школе, где "есть врач, медсестра, руководитель образовательного учреждения, есть ребенок с его особенностями", заявляла министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Но мы призываем родителей не ставить ребенка в условия, когда он будет избегать социализации и нормально обучаться, только исходя из позиции, которая не обоснована и может стать угрозой здоровью и их ребенку", – подчеркнула Гриневич.

Лидия отвечает на это, что каждый родитель должен сам для себя решать вопрос с прививками. Принудительная вакцинация более здоровой нацию не сделает, считает она.

"В каждой прививке есть перечень побочных эффектов, и в конце этого списка стоит смерть. Был период, когда родился первый ребенок – было очень тяжело определиться, потому что были запугивания со стороны медиков и говорили об ответственности, – рассказывает о своем опыте Лидия. – Но пройдя определенный период, я поняла, что ответственность лежит только на родителях".

С ней категорически не согласна Инна Романова. Ее 10-летняя дочь Ксения в школу пойдет со всеми положенными прививками. Инна говорит, что ей так спокойнее.

"Я понимаю прекрасно, что ребенок защищен тем, что мы сделали прививку. Но в тот же момент если придет ребенок, который будет болен той же корью, есть шанс, что мой ребенок заболеет, но эта болезнь у него пройдет в более легкой форме. То есть тот ребенок, которого родители не привили, подвергает риску и моего ребенка", – волнуется Инна Романова.

Руководитель гражданского движение "Батьки, SOS!" ["Родители, SOS!"] Алена Парфенова считает, что после решения министерства возможны массовые судебные разбирательства.

"Возможно, это будут сумасшедшие конфликты, потому что, например, учился ребенок, перешел в 5 класс, пойдет на 1 сентября. Но он не вакцинирован и не было документов, что он не может посещать школу или детский садик. И что в этом случае будет происходить? Что если у директора или у медработника возникло подозрение, что справка ненастоящая? Он даже не имеет полномочия проверить это", – рассуждает Алена Парфенова.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в свою очередь уверяет, что отныне купить справку о наличии всех прививок невозможно.

В Министерстве образования добавляют, что если родители все же против вакцинации, то для них есть альтернативные способы обучения – дистанционное или индивидуальное.