Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника 316-го разведывательного центра Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ о совершении им ряда преступлений, в том числе шпионажа и склонение к государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
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Отмечается, что в начале августа 2016 года в российском городе Красногорский, он, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданку Украины.

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По данным Генпрокуратуры, это была кадровый сотрудник Главного управления Нацгвардии Украины, которая должна предоставлять сведения военного характера, в том числе и таких, которые составляют государственную тайну.

"Для получения информации разведывательного характера он ставил задачу по сбору таких сведений, а также проводил подробный инструктаж по применению методов конспирации при работе по сбору и передачи собранной информации военного характера, порядка передачи обобщенных сообщений и электронных скан-копий документов военного характера и т.д.", - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что в результате таких действий, сотрудник Нацгвардии Украины собрала и передала указанному лицу сведения военного характера по организационно-штатной структуры подразделений НГУ, обеспечение специальными средствами и потребности в них, проведения закупки оборудования и спецсредств, проведение при участии подразделений НГУ международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное.

Украинская правда
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