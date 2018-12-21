Отмечается, что в начале августа 2016 года в российском городе Красногорский, он, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданку Украины.
По данным Генпрокуратуры, это была кадровый сотрудник Главного управления Нацгвардии Украины, которая должна предоставлять сведения военного характера, в том числе и таких, которые составляют государственную тайну.
"Для получения информации разведывательного характера он ставил задачу по сбору таких сведений, а также проводил подробный инструктаж по применению методов конспирации при работе по сбору и передачи собранной информации военного характера, порядка передачи обобщенных сообщений и электронных скан-копий документов военного характера и т.д.", - говорится в сообщении.
В ГПУ отмечают, что в результате таких действий, сотрудник Нацгвардии Украины собрала и передала указанному лицу сведения военного характера по организационно-штатной структуры подразделений НГУ, обеспечение специальными средствами и потребности в них, проведения закупки оборудования и спецсредств, проведение при участии подразделений НГУ международных учений и рабочих поездок отдельных групп военнослужащих за границу и тому подобное.
В Украине будут судить разведчика РФ, который завербовал сотрудницу украинской Нацгвардии (8)
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный...
США могут значительно сократить военный контингент в Афганистане (1)
Президент США Дональд Трамп принял решение вывести...
Сторонники Трампа собрали в интернете больше $7 млн на строительство стены на границе
Ветерану ВВС США Брайану Колфаджу удалось собрать в...
На шахте в Чехии от взрыва метана погибло 13 человек
На шахте в Карвине (Чехия) погибло 13 шахтеров, в том...
США подняли в два раза цену многократных виз для граждан России (5)
США почти в два раза подняли стоимость многократных...
TOP новостей
Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (54)
Приближается Новый год, появляются предложения, где...
Константин Эггерт. Несколько минут для Паксаса в Кремле (66)
Несколько месяцев назад одна вильнюсская знакомая...
Стоит поторопиться: 5 дней нельзя будет перевести деньги
В праздничный период жители активнее расплачиваются...
В Вильнюсе начался хаос: 15 ДТП остановили движение городе (6)
В последний рабочий день перед предстоящими...
Жителей Вильнюса разочаровало решение руководства городского транспорта (1)
В этом году у некоторых появилась возможность взять...