В Украине авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий

"Автомобиль на "евробляхах" - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество", - заявил он.

"Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.

Статьи по теме: Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях"

Как известно, для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

Ранее в Кабинете министров сообщили, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки".

Как сообщалось, устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначении субсидий не является законным.

Получение больших денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.