В Украине авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий

Министерство социальной политики Украины не будет учитывать машины на еврономерах при начислении субсидий, ведь невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу. Об этом во время брифинга сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает "Укринформ".
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Автомобиль на "евробляхах" - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество", - заявил он.

"Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.

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Как известно, для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

Ранее в Кабинете министров сообщили, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки".

Как сообщалось, устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначении субсидий не является законным.

Получение больших денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Украинская правда
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