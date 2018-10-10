В Украине авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий

"Автомобиль на "евробляхах" - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество", - заявил он.
"Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.
Как известно, для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.
Ранее в Кабинете министров сообщили, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки".
Как сообщалось, устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначении субсидий не является законным.
Получение больших денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
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